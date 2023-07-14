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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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        Giriş: 14.07.2023 - 12:34
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarım sahada çift kale maçla günü tamamladı.

        Sivas'taki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlı oyuncular, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kampı için 17 Temmuz Pazartesi Erzurum'da toplanacak.

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