Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarım sahada çift kale maçla günü tamamladı.
Sivas'taki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlı oyuncular, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kampı için 17 Temmuz Pazartesi Erzurum'da toplanacak.