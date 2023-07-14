Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 gün önce kaybolan engellinin arazide cesedine ulaşıldı.
Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.