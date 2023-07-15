Sivasspor ikinci etap kampı için 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanacak
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 2 izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, iznin ardından 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor'un Erzurum kampı 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.