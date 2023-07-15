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        Sivasspor ikinci etap kampı için 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:39
        Sivasspor ikinci etap kampı için 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanacak

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 2 izin verildi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, iznin ardından 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

        Sivasspor'un Erzurum kampı 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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