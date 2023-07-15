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        Sivas'ta Kösedağ Savaşı şehitleri dualarla anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:24
        Sivas'ta Kösedağ Savaşı şehitleri dualarla anıldı

        SİVAS (AA) - Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında çıkan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

        Çataloluk Köyü Muhtarlığı ve Derneği tarafından Haklıyurt yayla mevkisinde, Aksu Köyü Derneği ve Muhtarlığı tarafından Sakaröküz mevkisinde ayrı ayrı düzenlenen programlarda dua edildikten sonra kurban kesildi.

        Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile ilçe protokolünün de katıldığı programlar, Kösedağ'ın zirvesinde bulunan Köse Süleyman Türbesi'nde devam etti.

        Çataloluk Köyü Derneği Başkanı Murat Özdemir, yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen anmaya katılanlara teşekkür etti.

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