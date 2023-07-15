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        Zara'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:52
        Zara'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Zara Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda ilçe protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Şehitlik programının ardından Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile beraberlerindeki il ve ilçe protokolü, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın Canova köyünde ikamet eden babası Ali ve annesi Fadime Kantarcı'yı ziyaret etti.

        Öte yandan millet bahçesinde düzenlenen 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

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