İç Anadolu'da 6 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı'ndan, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Şimşek, programda yaptığı konuşmada, "Hain darbe girişimini unutmamak ve demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hainlere bir daha böyle fırsat vermesin." dedi.

Başkan Bilgin ise yapılan hainliği unutmamak için bir araya geldiklerini belirterek, 15 Temmuz'un güçlü bir direniş olduğunu vurguladı.

- Yozgat

Yozgat'ta mehter takımı eşliğinde otogardan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımının konserinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu millet, en zor zamanında, milletine laf geldiğinde, devletine bir şey olacağı zaman, bayrağını indirmeye çalıştıklarında, dimdik ayakta olduğunu tekrar gösterdi." diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

- Niğde

Niğde Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Derbent Kavşağı'ndan, Valilik önüne kadar yürüyüş düzenlendi.

Burada devam eden programda, katılımcılara darbe girişimiyle ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına vatan müdafaası yaptığını belirtti.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de birer konuşma yaptı.

Daha sonra katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Ardından sanatçı Uğur Işılak, sevilen eserlerini seslendirdi.

- Nevşehir

Nevşehir'de etkinlikler "Sancak koşusu" ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, valilik binası önünden Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar koştu.

Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz'un sadece Türkiye'de değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli ve şanlı bir direnişin anlamlı örneği olduğunu aktardı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da birer konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Grup Dergah ve sanatçı Onur Şan, sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği program, 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, Nur Geçit, Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek, tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, millete kurulan tezgahın, kuranların başına yıkıldığına dikkati çekti.

Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin müzik öğretmenlerinin seslendirdiği ezgi ve marşlarla devam etti.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il protokolü ve vatandaşlar, Valilik önünden Cacabey Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Meydandaki etkinliklerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Buhara, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da hainlerin tereddütsüz şekilde milletine ateş ettiğini anımsatarak, "Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı, meydanı darbecilere bırakmadı." sözlerini sarf etti.

"Darbe girişimi" konulu kısa film gösteriminin ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını sinevizyondan izledi.

Mehteran gösterisinin ardından programda, kahramanlık türküleri ve şiirler seslendirildi, Anadolu Ezgileri Halk Oyunları sergilendi.