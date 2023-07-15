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        Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak sağlık kontrolünden geçti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:51
        Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak sağlık kontrolünden geçti

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Abdulkadir Parmak'ın Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

        İlk olarak kan tetkikleri yapılan Abdulkadir Parmak, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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