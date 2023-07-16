Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, transferdeki hedeflerini anlattı:

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, transferde acil ihtiyaçları olan mevkilerde arayışlarının devam ettiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Servet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'da çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çetin, ekip olarak gençleri önemsediklerini belirterek, "Yeter ki gençler bize bir şeyler göstersinler, tereddütsüz onlara forma şansı veririz. Yetenekli genç oyuncularımız var. Sadece biraz fizik olarak eksiklikleri var. Onları da elimizden geldiğince tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Transferde acil ihtiyaçları olan 4 mevkiye odaklandıklarını ve bu bölgelere takviye yapacaklarını anlatan Çetin, "Bir stoper, bir altı numara, iki forvet, belki bir de sekiz numara transfer etmek istiyoruz. Acil bölgeler bunlar çünkü oradan giden oyuncularımız var. Bu nedenle yerini doldurmamız gerekiyor. Şu an o oyuncuların arayışı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- Sivasspor evi gibi

Sivasspor'da daha önce futbolcu olarak da görev yaptığını anımsatan Çetin, "Burada bir yıl futbol oynadım, 4 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Sezon sonunda ekip olarak ayrıldık. Sonrasında ise 'biraz dinlenirim, ondan sonra gelecek tekliflere bakarım' dedim. İzmir'de evdeyken kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'dan telefon geldi. İzmir'den İstanbul'a gittim ve başkanımız ile yaptığım görüşmede prensipte anlaştık." diye konuştu.

Çetin, Sivasspor'un evi gibi olduğunu, burada teknik direktör olarak çalışmanın ve emek vermenin çok güzel olacağını dile getirdi.

Güzel şeyler başarmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını vurgulayan Çetin, Sivasspor'u layık olduğu üst sıralarda tutmaya çalışacağını ifade etti.

- "Kulüplerin bu yıl işleri çok zor"

Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt'un takımdan ayrıldığını hatırlatan Çetin, başka bir oyuncuyla ilgili şu anda teklif olmadığını aktardı.

Transfer etmek istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Şu anda neticelenen bir şey yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Transferler birkaç kulübün dışında, diğer kulüpleri maddi olarak zorluyor. Biz de elimizden geldiğince kulüp bütçemize uygun, kulübümüzü zorlamayacak, bize uygun oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz. Gerçekten kulüplerin bu yıl işleri çok zor. Kulüpler ayakta kalmak için transferler yapacak ama kulüp bütçelerini de düşünerek hareket etmek bence en doğrusu."

- Taraftara destek çağrısında bulundu

Çetin, taraftara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Oyuncu bazen maça konsantre olamıyor ama taraftar oyuncuyu motive ediyor, maçın içerisinde tutabiliyor. Bazen geriye düşüyorsunuz ama taraftarın coşkusuyla maçı çevirebiliyorsunuz. Bunların hepsi taraftardan geçiyor. O yüzden ellerinden geldiğince bizi desteklerlerse son derece mutlu oluruz. Birkaç senedir bunun eksikliğini yaşıyoruz. İç sahada geçen sene çok fazla maç kazanmadık, taraftarlarımız arkamızda olsaydı, tribünler dolu olmuş olsaydı onların gücüyle çoğu maçı çevirebilirdik. İnşallah arkamızda dururlarsa özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda takımımız çok daha iyi performans sergiler."