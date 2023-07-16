Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş için veda yemeği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:08
        Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş için veda yemeği düzenlendi

        SİVAS (AA) - Yabancı dil kursuna katılacağı için ilçeden ayrılan Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'a veda yemeği verildi.

        Ulaş Gölü'ndeki tesislerde düzenlenen yemekte konuşan Baş, ilçede 17 aydır görev yaptığını, bu süre zarfında devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını söyledi.

        İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığının yabancı dil eğitim kursuna katılacağından dolayı ilçeden ayrılacağını dile getiren Baş, "Ulaş'ta bulunmaktan, kıymetli Ulaş halkına hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kapım her zaman sizlere açıktır." dedi.

        Belediye Başkanı Turan İlbey de ilçenin kalkınması için birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Baş'a başarılar diledi.

        Daha sonra İlbey, Baş'a fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

        Programa, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı