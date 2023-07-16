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        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:13
        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, 12 günlük Sivas kampının ardından yarın akşam Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

        Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 17-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kampta Sivasspor, 4 hazırlık maçı yapacak.

        Kırmızı beyazlı ekip, 19 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Sebail karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Pazar saat 17.00'de aynı ülkeden Sumgayıt ile karşılaşacak Sivasspor, 26 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de Ümraniyespor ve 29 Temmuz Cumartesi saat 13.00'te Antalyaspor maçlarına çıkacak.

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