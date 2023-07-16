Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Z.Y. (37) yönetimindeki 58 ADG 787 plakalı otomobil ile Y.T. (41) idaresindeki 24 ABD 569 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Üniversite Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.T, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Y.T, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.