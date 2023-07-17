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        Sivasspor'un 2. etap Erzurum kampı başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:22
        Sivasspor'un 2. etap Erzurum kampı başladı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12 günlük Sivas kampının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Erzurum'da akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

        Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından aktivasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise aerobik kapasite koşuları yaptı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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