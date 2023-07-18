Sivas'ta bir hasta kist ameliyatı edilip çenesine metal plak uygulandı

SİVAS (AA) - Sivas Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinde kist ameliyatı ve 3D yazılım modelleme ile alt çene metal plak uygulaması yapılan hasta sağlığına kavuşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesine sol alt çenesinde apse şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki bir hastanın, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Hatun Ercan tarafından muayenesi yapılarak dişi çekildi, ağız içi drenaj ve medikal tedavisi uygulandı.

Daha sonra ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Yunus Balel tarafından ameliyat planlaması yapılarak tomografi görüntülerinden 3D yazıcı modelleme sistemiyle hastanın çene modeli oluşturuldu.

Bu model üzerine ameliyatta kullanılacak metal plak, ameliyat öncesi hastaya uyumlandırıldı.

Balel tarafından ameliyatı yapılan hasta taburcu edilerek sağlığına kavuşturuldu.