Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta bir hasta kist ameliyatı edilip çenesine metal plak uygulandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:23
        Sivas'ta bir hasta kist ameliyatı edilip çenesine metal plak uygulandı

        SİVAS (AA) - Sivas Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinde kist ameliyatı ve 3D yazılım modelleme ile alt çene metal plak uygulaması yapılan hasta sağlığına kavuşturuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesine sol alt çenesinde apse şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki bir hastanın, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Hatun Ercan tarafından muayenesi yapılarak dişi çekildi, ağız içi drenaj ve medikal tedavisi uygulandı.

        Daha sonra ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Yunus Balel tarafından ameliyat planlaması yapılarak tomografi görüntülerinden 3D yazıcı modelleme sistemiyle hastanın çene modeli oluşturuldu.

        Bu model üzerine ameliyatta kullanılacak metal plak, ameliyat öncesi hastaya uyumlandırıldı.

        Balel tarafından ameliyatı yapılan hasta taburcu edilerek sağlığına kavuşturuldu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı