Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor dernek statüsünden çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:53
        Sivasspor dernek statüsünden çıktı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

        Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı