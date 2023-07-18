Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:28
        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve rondo çalışmalarının ardından sınırlı alan oyun ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

        Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
        Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)