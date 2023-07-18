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        Sivas Valiliğinden Kızılırmak'taki kirlilikle ilgili açıklama:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:28
        Sivas Valiliğinden Kızılırmak'taki kirlilikle ilgili açıklama:

        SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Kızılırmak'ın yüzeyinde oluşan kirliliğin "hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde" olduğunu, ilgili birimlerce detaylı incelemenin devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya haber sitelerinde yayımlanan "Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü" başlıklı habere istinaden basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu belirtildi.

        Açıklamada, Sivas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan inceleme sonucu, zift türü atık malzemenin Aksu Parkı devamı olan dereden aktığı, meydana gelen kirliliğin hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde olduğu anlaşılmış olup ilgili birimlerimizce detaylı inceleme devam etmektedir. İnceleme neticesine göre, kirliliğe sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir."

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