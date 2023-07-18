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        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:00
        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğitsel oyunlar oynayan futbolcular, pas çalışması ve taktik oyunlar oynadıktan sonra duran top çalışmasıyla günü tamamladı.

        Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 18.00'de Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FK Sabail ile yapacak.

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