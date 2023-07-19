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        Sivas Devlet Hastanesinin çevresi yenileniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:23
        Sivas Devlet Hastanesinin çevresi yenileniyor

        SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, Devlet Hastanesinde altyapı ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devlet Hastanesi'ndeki araç ve yaya giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere altyapı, yol, kaldırım ve peyzaj gibi alanlarda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başhekim Hüseyin Gökgöz ile bir araya geldi.

        Devlet Hastanesini otopark ve çevre düzenlemesiyle şehre ve sağlık çalışanlarına yakışır hale getirmek adına çalışma başlattıklarını belirten Bilgin, "Ekiplerimiz en kısa sürede buradaki çalışmaları tamamlayıp hastane çevresini olması gerektiği gibi temiz, ferah, altyapısı tamamlanmış, kaldırımları yenilenmiş, peyzajı tamamlanmış bir şekilde hemşehrilerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hizmetine açacağız." ifadelerini kullandı.

        Gökgöz ise Bilgin'e teşekkür ederek, "Hastane çevresinde kaldırımlar ve yolumuzda yılların yorgunluğu vardı. Bu konuyu Başkanımız ile istişare ettik, sağ olsun kendisi çok olumlu karşıladı ve çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Asfaltımız, kaldırımlarımız, altyapımız ve peyzaj çalışmalarımız yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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