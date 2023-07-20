Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı

SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şehirde inşaat, proje, enerji ve prefabrik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren BG Grup ile Sivasspor Kulübü arasında gerçekleşen iş birliği sonucunda, kırmızı-beyazlı takıma ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu için isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı stadyumda 2023-2024 sezonu itibari ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu ismi kullanılacağı aktarılan açıklamada, "BG Grup'a destekleri için teşekkür eder, bu anlaşmanın Sivasspor ve BG Grup için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.