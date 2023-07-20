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        Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 00:15
        Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şehirde inşaat, proje, enerji ve prefabrik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren BG Grup ile Sivasspor Kulübü arasında gerçekleşen iş birliği sonucunda, kırmızı-beyazlı takıma ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu için isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Sivasspor'un maçlarını oynadığı stadyumda 2023-2024 sezonu itibari ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu ismi kullanılacağı aktarılan açıklamada, "BG Grup'a destekleri için teşekkür eder, bu anlaşmanın Sivasspor ve BG Grup için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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