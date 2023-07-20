Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:05
        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalar yaptı.

        Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü
        Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü
        Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
        Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kızılırmak yüzeyinde korkutan kirlilik görüntüsü
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı