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        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:47
        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından kombine oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile 3 kaleli sınırlı alan oyun oynadı.

        Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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