Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından kombine oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile 3 kaleli sınırlı alan oyun oynadı.
Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.