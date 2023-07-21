Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma yaptı.
Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.