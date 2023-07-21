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        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:19
        Sivasspor'un 2. etap kampı devam ediyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma yaptı.

        Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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