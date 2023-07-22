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        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezerer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:34
        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezerer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        SİVAS (AA) - Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezerer, mesajında, basında sansürün kaldırılışının 114. yılının kutlandığını belirtti.

        24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kabul edildiğini belirten Sezerer, şunları kaydetti:

        "Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü sadece demokrasiyle idare edilen ülkelerde vardır. Milli iradeyi zaman zaman sekteye uğratmak ve emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi yeniden yapılandırmak isteyenler karşısında her zaman Türk basını olarak dimdik ayakta durduk ve bu duruşumuzu hiç bozmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı ve halkımızın menfaatleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, Türk basınını, halkımızın doğru haber alma hakkını kısıtlayamayacaktır. Tüm meslektaşlarımın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, Cenabı Allah'tan kazasız belasız başarılı çalışmalar niyaz ediyorum."

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