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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:57
        Futbol: Hazırlık maçı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sumgayıt'ı 1-0 yendi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Sumgayıt ile karşılaştı.

        Mücadeleyi hakem Sinan Özcan yönetirken yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ile Bülent korkmaz yaptı.

        Sivasspor'un golünü 70. dakikada Clinton N'jie kaydetti.

        Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında ise bir başka Azerbaycan ekibi Sabail ile 1-1 berabere kalmıştı.

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