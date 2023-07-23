Sivas Valisi Şimşek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Türk basınının, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirdiğini belirtti.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının da daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Şimşek, "Bu sebepledir ki yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarının toplumu tarafsız bir şekilde aydınlatmasındaki önemi her geçen gün artmaktadır." ifadesini kullandı.

Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Türk basınında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünde, başta Sivas'ımızda faaliyet gösteren gazete, radyo, televizyon ve ajans temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere, mesai kavramı gözetmeden, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin özverili bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bu arada Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya da yayımladığı mesajla, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.