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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 01:34
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Y.Ö. yönetimindeki 58 ACB 758 plakalı otomobil ile T.D. (36) idaresindeki 58 HK 646 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden T.D. ile aracında bulunan İ.B.D. (3), F.D. (61), G.D. (6), B.D. (1) ve diğer araçta bulunan İ.Ö, Z.Ö, Ü.G.Ö. ve İ.Ö. yaralandı.

        Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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