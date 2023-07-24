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        Sivas Ticaret Borsası üreticileri bilgilendirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:56
        Sivas Ticaret Borsası üreticileri bilgilendirdi

        SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından, hasat dönemi öncesi üreticileri bilgilendirmek amacıyla "Hububat Sektöründe Politika ve Düzenlemeler" konulu panel düzenlendi.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas'ın tarım ve hayvancılık açısından son derece önemli bir il olduğunu belirtti.

        Sivas tarımında çok önemli bir paya sahip olan hububat üretiminin sadece üretim aşamasını değil, pazarlama sürecini de ele alacaklarını aktaran Karakaya, "Sivas'ta üretilen ürünleri düşük karla yüksek navlunlar ödeyerek tarımsal sanayinin gelişmiş olduğu illere göndermeye çalışıyoruz. Tabi bu süreç bizi her geçen gün daha geriye götürüyor." ifadelerini kullandı.

        Karakaya, Sivas merkeze 40 bin tonluk lisanslı depo kurma iznini aldıklarını müjdeleyerek, şunları kaydetti:

        "İnşallah amacımız bu yıl yatırıma başlayıp, 2024 yılı hasat öncesi bu yatırımı tamamlamak. Bir diğer arzumuz ise Sivas'a tarım kompleksinin kazandırılması. Sivas'ımıza yakışır, içerisinde son teknolojiyle donatılmış laboratuvar ve satış salonunun bulunduğu bir borsa binası ve paydaşlarımızla iç içe olmak adına çağımıza uygun modern dükkanların bulunduğu Sivas Ticaret Borsası Tarım Kompleksini inşallah şehrimize kazandıracağız."

        Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise şehirde yaklaşık 780 bin hektar işlenen tarım arazisi bulunduğunu, bunun yarıya yakınında hububat tarımı yapıldığını belirtti.

        Moderatörlüğünü Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Özkaynar'ın yaptığı panelde sektör temsilcilerine bilgi verildi.

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