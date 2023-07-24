Suşehri'nde Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.
Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Suşehri Müftülüğü organizesinde düzenlenen turnuvaya ilçedeki 9 Kur'an kursunun öğrencileri katıldı.
Suşehri Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, turnuvanın 7 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.
Suşehri Belediyesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Yüksel, "Maçlarımız 09.30-12.30 saatlerinde oynanacak. Takımlarımıza başarı diliyorum." dedi.