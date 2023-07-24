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        Sivaslı milli güreşçi Ozmuş ameliyat edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:00
        Sivaslı milli güreşçi Ozmuş ameliyat edildi

        SİVAS (AA) - Güreş milli takım sporcusu Halit Ozmuş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde çapraz bağ ameliyatı edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi ve aynı zamanda milli takım sporcusu olan Ozmuş, daha önce geçirmiş olduğu dizindeki sakatlığın tekrarlaması nedeniyle SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Ozmuş, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Öztemur tarafından ameliyat edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztemur, sporcunun sağlık durumunu uzun süredir takip ettiklerini belirtti.

        Ön çapraz bağ yaralanması geçiren Ozmuş'un sakat şekilde müsabakalara çıktığını aktaran Öztemur, "Sporcumuz bizlere Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü hediye etti. Kendisine başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı yaptık. İnşallah kısa bir süre sonra tekrar spora dönecek. Kendisinden daha büyük başarılar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ozmuş ise ameliyatını gerçekleştiren Öztemur'a teşekkür etti.

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