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        Sivas'ta kaçak tütün ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:36
        Sivas'ta kaçak tütün ele geçirildi

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde 3,7 kilogram kaçak tütün ve 15 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezi ve Kangal ilçesinde 3,7 kilogram kaçak tütün, 15 bin dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi ve basınçlı hava kompresörü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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