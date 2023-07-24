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        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:35
        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından savunma ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde kaleli sınırlı alan oyunu oynadı.

        Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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