İsmail Güneş Basın Ödülleri töreni düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Meslek ilkelerini ve etiğini gözeterek, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayıp kamuoyu oluşturan, görevlerini bu anlayışla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise basın sektörünün içerisinden gelen biri olarak gazetecilerin zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de bu yıl ikincisi düzenlenen programın gelecek yıllarda ulusal düzeyde gerçekleşmesini temenni etti.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ise görevi başında hayatını kaybeden İsmail Güneş başta olmak üzere, ebediyete göç eden tüm gazetecileri rahmetle andıklarını ifade etti.

Meslektaşlarının günlerini tebrik eden Karahan, "Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin meslek onur ve ilkelerine uygun şekilde halkımıza haber alma imkanı sağlayan tüm gazetecilerin bayramını kutluyorum." diiye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve kurum müdürlerinin de katıldığı programda çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan basın mensuplarına ödülleri takdim edildi.