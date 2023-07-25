Sivas'tan başlayacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, etkinliğin başlayacağı Sivas'ta tanıtıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'tan başlayacak organizasyon kapsamında sporcuların 784 kilometrelik parkurda ter dökeceğini söyledi.

Turun, Cumhuriyet kenti Sivas'tan başlayacak olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Şimşek, "Sporcularımız Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan başlayarak Samsun'a uzanan, oradan da başkentimiz Ankara'ya kadar 784 kilometre boyunca bisiklet pedallarını milli mücadele ruhu ile döndürecek." dedi.

Bisiklet sporunu geliştirmeyi hedeflediklerini de aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ile turizm değerlerini hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtma fırsatını da sunacak. Bu özel yarışlara yurt içinden ve yurt dışından katılım sağlayacak takımlara teşekkür ediyor, sporcularımıza milli mücadele ruhu ile çıkacakları bu turda başarı diliyorum."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yarışın Sivas'tan başlamasını önemsediklerini ifade etti.

Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını dile getiren Bilgin, "Yarışa katılacak tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sivas artık turnuvalar şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Gençlerine umut verecek bu tip organizasyonları hep birlikte yapacağız, yapmamız da gerekiyor. Bizim aslında temel görevimiz, temel amacımız da bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarışa katılacak sporculara başarı diledi.

Turun Sivas'tan başlayacağını aktaran Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlıkların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sivas'ta emeği geçen herkese ayrı ayrı bisiklet ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız, yaşıyoruz. Sivas hakikaten Türkiye'de önemli bir şehir. Bisiklet ailesi gerçekten iyi yerlere gidiyor. Bisiklet tarihinde 2011'de ilk defa Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen hafta biz tekrar o günleri yaşadık. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya hediye etmek istiyoruz. Sivas bize çok iyi misafirperverlik gösteriyor. Yarışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile diğer kurum müdürleri de katıldı.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünde 1 Ağustos Salı günü başlayacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 1. etabı Sivas-Amasya (208 kilometre), 2. etabı Amasya-Havza (90 kilometre), 3. etabı Havza-Samsun (135 kilometre), 4. etabı Samsun-Çorum (176 kilometre), son etabı ise Çankırı-Ankara (175 kilometre) olarak belirlendi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu 5 Ağustos'ta Ankara'da tamamlanacak.