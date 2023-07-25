SCÜ'de yeni hizmete giren 3 Tesla MR cihazının açılışı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi radyoloji bölümünde hizmete giren 3 Tesla MR cihazının açılışı yapıldı.

SCÜ'den yapılan açıklamada, açılışa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Yıldız, alınan cihazların son teknoloji ürünleri olduğunu belirterek, "Cihazlarımız tüm güncel yazılım ve donanımlara sahip. Cihazlar özellik olarak daha geniş, çekim süresi kısa ve konforlu olduğu için kapalı alan korkusu olan bireyler kolaylıkla cihaza girebilecek. Yapay zeka ile görüntüler kısa sürede tamamlanmakta olup sayıca çok daha fazla hastaya hizmet verilebilecek. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise komşu illerde 3 Tesla MR cihazı bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hastanemizde karaciğer nakil gerektiren hastalıklarda karaciğer sertliğini bu cihazımızda artık değerlendirebileceğiz. Özellikle çocuklarda kontrast maddeye gerek kalmadan beyin kanlanması hakkında bilgi edinilebilecek. İlaçlı ve ilaçsız damar incelemeleri kolaylıkla yapılabilecek. Prostat tümörünün tanısı ve yaygınlığının belirlenmesi artık standart hale gelecek. Bu cihazımıza ek olarak aldığımız bir diğer yapay zeka yöntemi ile de beyin hacmi ölçülebilecek olup bunama tanısı çok daha kolay ve ayrıntılı konabilecek. Ayrıca pandemi döneminde dünyanın da uğraştığı ilimizde de yaygın olarak görülen Covid-19 hastalığında mevcut olan ve ya olabilecek karaciğer, dalak ve böbrek gibi organların hasarlarının da daha iyi tanımlanabileceğini ve bilime katkı sunabileceğini düşünmekteyiz."