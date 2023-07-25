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        Sivas'ta YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:44
        Sivas'ta YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        SİVAS (AA) - Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, ilde YKS'de ilk 500'e giren öğrencileri valilik makamı toplantı salonunda kabul etti.

        Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Şimşek, "Almış olduğunuz bu dereceler bizleri gururlandırdı, sizleri tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi bugünlere taşıyan, başarınızda büyük pay sahibi olan anne, baba ve öğretmenleriniz ile Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde tüm idarecilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, öğrencilerden başarılarının devamını dileyerek, şunları kaydetti:

        "İnşallah bizlere gurur yaşatmaya devam edeceksiniz. Bizlerin ve ailenizin her zaman gururu olacaksınız. Öğrencilerimizin daha çok dereceye girmesini arzu ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Telefonumuz her zaman sizlere açık ve her zaman da destekçisiniz olacağız."

        Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden Hedef Projesine de değinen Şimşek, "Projenin meyvelerini almaya başladık. Bu kapsamda ilk 10 bine giren öğrenci sayısında artış var. İnşallah bu daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Programın sonunda dereceye giren öğrencilere hediye taktim edildi.

        Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, öğretmenler ve veliler katıldı.

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