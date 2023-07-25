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        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:07
        Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk, sınırlı alan oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

        Sivasspor kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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