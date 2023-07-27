Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:47
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik programlar uyguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu
        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Sivasspor, Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü transfer etti
        Sivasspor, Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü transfer etti
        Sivasspor, Gerson Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü açıkladı
        Sivasspor, Gerson Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü açıkladı