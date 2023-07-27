Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik programlar uyguladı.