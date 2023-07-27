Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5-2 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale oyun ile günü tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.