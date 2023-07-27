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        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:08
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5-2 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale oyun ile günü tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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