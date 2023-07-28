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        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:47
        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi

        SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye tarafından Katı Atık Depolama Sahası'nda yapımı devam eden cam sera projesinin ağustosta üretime açılacağını belirtti.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarımsal alanda Sivas'a değer katacak, ihracat potansiyeli yüksek ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacak cam sera projesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çevreci ve önemli bir projeyi ziyaret ettiklerini aktaran Şimşek, "Burada çöpler bertaraf ediliyor ve çöplerden enerji üretiliyor. Çıkan enerji de 1,4 megavatlık bir enerji. Hem piyasaya veriliyor diğer taraftan da ortaya çıkan sıcak su da seralarda kullanılarak içerisinde bulunduğumuz tesiste üretime dönüştürülecek. Burada inşallah 40 dönümlük sera tesis edildikten sonra yıllık 3 milyon avroluk gelir elde edilecek. Bu tesiste yaklaşık 100 kişi de istihdam edilecek. Sivas Belediyemizi ve bu örnek projeyi ortaya çıkaran firmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bilgin ise çöpünden ülke ekonomisine değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çöpümüzü katı atık alanında toplayarak önce ayrıştırıyoruz. Çıkan gazla da enerji üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji tesisimiz var. Biz sıfır atık projesi kapsamında enerji üretiminden ortaya çıkacak ısıdan da bu bölgede yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen, yıllık 3 milyon avro gelir elde edilecek, 100 kişinin istihdam edileceği modern ve sıfır atık projesine uygun çevreci bir tesis kazandırıyoruz. Belediyemizin destekleri özel sektörümüzün yatırımı ile yapılan proje tamamlandığı zaman hem çevreye duyarlı bir tesis kazandırılmış olacak hem sıfır atık projesine uygun olarak çöplerimiz düzenli depolama alanında çevreye zarar vermemiş olacak. Oradan çıkan gaz ile enerji üretilmiş olacak. Enerji üretiminden ortaya çıkan ısı ile 100 kişinin istihdam edileceği tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Ağustos ayının sonu gibi de burada ilk fide dikimini de gerçekleştirerek açılışını yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun."

        Serada yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretilmesi hedefleniyor.

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