Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:55
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman reaksiyon sürati ile başladı. Ardından 5'e 2 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel sınırlı alan oyunu ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

        Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi
        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi
        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı