Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman reaksiyon sürati ile başladı. Ardından 5'e 2 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel sınırlı alan oyunu ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.