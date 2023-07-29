Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Futbol: Hazırlık maçı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:32
        Futbol: Hazırlık maçı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı.

        Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Hakan Arslan, 60. dakikada Clinton N'jie kaydetti.

        Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Tuztaşı: Divriği Ulu Cami'de Mimar Sinan'ın parmak izi iddiası asılsız
        Doç. Dr. Tuztaşı: Divriği Ulu Cami'de Mimar Sinan'ın parmak izi iddiası asılsız
        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı
        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı
        Dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı
        Dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi
        Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği cam sera projesinde sona gelindi
        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti