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        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 09:22
        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da tamamladı.

        İlk etap çalışmalarını Sivas'ta yapan kırmızı-beyazlı ekibin, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları da sona erdi.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışan Sivasspor, dün Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçıyla kampı tamamladı.

        Sivasspor kamp süresince Azerbaycan temsilcisi Sabail, aynı ülkeden Sumgayıt FK, Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

        Kampı sonrası teknik direktör Servet Çetin tarafından futbolculara iki gün izin verilirken, Sivasspor'un 1 Ağustos'ta Sivas'ta Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi.

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