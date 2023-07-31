Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adaklık kurbanlar depremzedelere ulaştırıldı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adaklık kurbanların etlerini Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Şarkışla'da hayırseverlerin yardımıyla satın alınan 40 küçükbaş hayvan kesildi.
Kesilen adaklık kurbanların etleri, Hacı Murat Camisi görevlileri tarafından Kahramanmaraş'taki aşevlerine teslim edildi.
Hacı Murat Camisi müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine, yardımların devam edeceğini söyledi.
Arslan, "Sivas'tan deprem bölgesine gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Sıcak bir temmuz gününde geldik, aş evlerine, derneklere yurtlara ve vakıflara kurbanlarımızı hediye ettik." dedi.
Arslan, hayır sahiplerine teşekkür etti.