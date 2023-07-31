Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ORAN Yönetim Kurulu Sivas'ta toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:19
        ORAN Yönetim Kurulu Sivas'ta toplandı

        SİVAS (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas'ta yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ORAN'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak, ajansın Sivas, Yozgat ve Kayseri'de özel ve kamu sektörünün ekonomiye katkı sunacak projelerine mali ve teknik destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

        Projeler hakkında bilgi verilen toplantı, konuşmaların ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta patates üretiminde 445 bin tonla 'rekor rekolte' bekleniyor
        Sivas'ta patates üretiminde 445 bin tonla 'rekor rekolte' bekleniyor
        Sivas'ta patateste 445 bin ton rekolte bekleniyor
        Sivas'ta patateste 445 bin ton rekolte bekleniyor
        Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı
        Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı
        Şehit Bedirhan bebek ve annesi, kabirleri başında anıldı
        Şehit Bedirhan bebek ve annesi, kabirleri başında anıldı
        Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adaklık kurbanlar depremzedelere ulaştı...
        Sivaslı hayırseverlerin bağışladığı adaklık kurbanlar depremzedelere ulaştı...
        Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü
        Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü