ORAN Yönetim Kurulu Sivas'ta toplandı

SİVAS (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas'ta yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ORAN'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak, ajansın Sivas, Yozgat ve Kayseri'de özel ve kamu sektörünün ekonomiye katkı sunacak projelerine mali ve teknik destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

Projeler hakkında bilgi verilen toplantı, konuşmaların ardından sona erdi.