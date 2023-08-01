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        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas'ta başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:06
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas'ta başladı

        SİVAS (AA) - 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Sivas-Amasya etabı başladı.

        Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenecek tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı.

        Tura katılan bisikletçiler sahneye çıkarak katılım panosunu imzaladı ve takım halinde fotoğraf çektirdi.

        Burada düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına düzenlenen Sivas'tan Ankara'ya yapacağımız 785 kilometrelik yolculuk, birçok tarihi ve kültürel zenginliklerin izini sürmemizi sağlayacak." dedi.

        - "Bu yolculuk tarihi panorama sunacak"

        Sporculara başarı dileyen Şimşek, "Bu yolculuk, bizlere Türkiye'nin geçmişinden bugüne uzanan bir panorama sunacak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını hatırlatacak. Her mesafe kat ettiğimizde, bağımsızlığımıza duyduğumuz inancı ve millet olarak birlikte gerçekleştireceğimiz büyük başarıları hatırlayacağız." diye konuştu.

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise tura katılan sporculara başarı diledi.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını anımsatan Bilgin, "Yerel yönetimler olarak sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve her genci bir spor branşıyla eşleştirmek adına paydaşımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Valiliğimiz himayelerinde birçok çalışmaya imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise bisiklet ailesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 58'ncisi düzenlenecek. İnşallah 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu da böyle kalıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Müftüoğlu, turun dünyada ses getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Şimşek ve diğer yetkililer turun startını verdi.

        Turun startı öncesi milli sporcu Burak Abay'a, her turda taşıyacağı Türk bayrağı takdim edildi.

        - 16 takımda 100 sporcu katılıyor

        Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek 16 takımdan 100 bisikletçi, turu 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Meclis binası önünde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edilecek.

        Etaplar ve tura katılacak takımlar ise şöyle:

        - Etap:

        1 Ağustos: Sivas-Amasya (208,8 kilometre)

        2 Ağustos: Amasya-Havza (89,4 kilometre)

        3 Ağustos: Havza-Samsun (135,4 kilometre)

        4 Ağustos: Samsun-Çorum (176,1 kilometre)

        5 Ağustos: Çankırı-Ankara (175,4 kilometre)

        UCI kıta takımları: Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Beykoz Belediyespor (Türkiye), Irak Project (Irak), DFT CCN Mesh Shahr (Irak), MES Sungun Azad (Irak), Suez Canal Discovery (Mısır), Vino Sko (Kazakistan), Almatı Astana Motors (Kazakistan)

        Milli takımlar: Özbekistan, Irak

        Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan)

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