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        Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler geziyle ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:41
        Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler geziyle ödüllendirildi

        SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi himayesinde Eğitimde Diriliş Derneği tarafından düzenlenen "Diriliş Nesli Ahmet Yesevi Yolunda" isimli kitap okuma ve bilgi yarışması sonucunda dereceye giren öğrenciler Özbekistan ve Kazakistan gezisine götürüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli ve manevi değerleri benimsemiş nesillerin yetişmesi amacıyla belediye öncülüğünde icra edilen proje kapsamında ilk etapta Pir, Kızılelma ve Ertuğrul Gazi isimli kitapları okuyan öğrenciler, bu eserler ışığında bilgi yarışmasına katıldı.

        Yarışma sonucunda birinci olanlara 2 bin lira, ikincilere bin lira ve üçüncülere 500 lira ödül verildi.

        Ayrıca dereceye giren 11 öğrenci için öğretmenleri refakatinde Özbekistan ve Kazakistan gezisi düzenlendi.

        Gezi programı kapsamında Ankara üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden heyet, ardından Semerkand ve Buhara'ya geçti. Buradan Kazakistan'a seyahat eden kafile, Türkistan ve Çimkent şehirlerini gezme imkanı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, kültür ve medeniyet kokan toprakları ziyaret etmelerine imkan sağlayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ve Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'a teşekkür etti.

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