Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zara'da aşure etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:15
        Zara'da aşure etkinliği düzenlendi

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.

        Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Zara Cemevi'nde, Zara Dernekler Federasyonu (ZADEF) tarafından da Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Düzenlenen etkinliklerde konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların kabul, aşure ikramlarının makbul olmasını diledi.

        Etkinliklere, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Cemevi Başkanı Metin Erkan, ZADEF Başkanı Ali Doğan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Servet Çetin acil olarak 4 transfer istiyor:
        Sivasspor'da Servet Çetin acil olarak 4 transfer istiyor:
        Servet Çetin: Çok verimli bir kamp geçirdik
        Servet Çetin: Çok verimli bir kamp geçirdik
        Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler geziyle ödüllen...
        Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler geziyle ödüllen...
        Prof. Dr. Dilci: Üniversite tercihinde 'Öylesine yazdım' sözü bir seçenek o...
        Prof. Dr. Dilci: Üniversite tercihinde 'Öylesine yazdım' sözü bir seçenek o...
        Bal üreticilerinden kovan alanlarının artırılması talebi
        Bal üreticilerinden kovan alanlarının artırılması talebi
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu start aldı 
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu start aldı 