Zara'da aşure etkinliği düzenlendi
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.
Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Zara Cemevi'nde, Zara Dernekler Federasyonu (ZADEF) tarafından da Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Düzenlenen etkinliklerde konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların kabul, aşure ikramlarının makbul olmasını diledi.
Etkinliklere, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Cemevi Başkanı Metin Erkan, ZADEF Başkanı Ali Doğan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.