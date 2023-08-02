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        Sivas'ta "Aşıklar Bayramı" etkinliği yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:50
        Sivas'ta "Aşıklar Bayramı" etkinliği yapılacak

        SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sivas Belediyesi ile ildeki kurum ve kuruluşların katkısıyla 3-5 Ağustos'ta "Aşıklar Bayramı" etkinliği düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik öncesi Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Meralli ve diğer ilgililerin katılımıyla valilik ek binasında toplantı gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, 2023 yılının Cumhuriyetin 100. Yılı olduğunu, UNESCO tarafından da "Aşık Veysel'i Anma Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Aşıklık geleneğinin canlı yaşandığı ozanlar diyarı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta bu özel senenin anlamına yakışan etkinliklere ve nitelikli programlara hız verdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti;

        "2023 Aşık Veysel'i Anma Yılı kapsamında aşıklar yurdu şehrimizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Aşıklar Bayramı etkinliğini gerçekleştireceğimizi duyurmak istiyorum. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel anısına Sivas’ta Cumhuriyetin 100’üncü yılında böylesine özel bir organizasyon gerçekleştiriyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hem aşıklık geleneğini yaşatmak hem de aşıklar diyarı olan şehrimizde yeni nesillerle aşıkları buluşturmayı hedefliyoruz. Programa ilimizden, yurt içinden ve yurt dışından toplam 84 aşık katılacak."

        Şimşek, program kapsamında sanatçılar Çiğdem Elmas Hamdiye Efeoğlu ve Elif Buse Doğan konserleri düzenleneceğini, Aşık Veysel konulu "Basında ve Ustaların Objektifinden" fotoğraf sergi açılacağını belirtti.

        Dünyanın dört bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için her yıl 5 Ağustos'ta düzenlenen Gardaşlık Festivali'nin bu yıl "Gardaşlık Günü" olarak sosyal medya üzerinden kutlanacağını aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

        "Milyonlarca Sivaslıyı Dünya Sivaslılar Günü hashtagi (#) üzerinden sosyal medyada buluşturmak istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm hemşerilerimizi sosyal medya üzerindeki gardaşlık buluşmasına davet ediyorum. Sivaslının sesini, gardaşlığımızı, birlik ve beraberlik içinde gösterelim inşallah."

        Vali Şimşek, 4 Eylül-29 Ekim arasını da Cumhuriyetin 100'üncü yılı ile Aşık Veysel'e dair etkinlik ve programlarla değerlendireceklerini belirtti.

        Hilmi Bilgin ise Sivas kültüründe olan aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak için Aşıklar Bayramı etkinliğini geleneksel hale getirmeyi arzuladıklarını bildirdi.

        Enver Meralli de bu önemli organizasyon için katkılarını esirgemeyen kurumlara teşekkür etti.

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