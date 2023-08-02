Suşehri'nde aşure etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince dernek binasında düzenlenen etkinliğe katılan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İslam aleminin muharrem ayını kutlayarak, organizasyonu tertip edenlere teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, aşurenin yapılmasından ikramına kadar emeği olanları tebrik etti.

Dernek Başkanı İsmet Abay da aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, 2014 yılında kurulan derneklerine üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.