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        Sivasspor, EMS Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:09
        Sivasspor, EMS Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, EMS Yapı ile sponsorluk anlaşması yaptı.

        BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, futbolun birleştirici bir güç olduğunu söyledi.

        Sivasspor'un bu gücü ile şehre, tüm taraftarlara son yıllarda heyecan, umut ve coşku getirdiğini belirten Otyakmaz, "Bugüne kadar gelmiş olduğumuz bu yolda sevgili taraftarlarımızın desteğiyle bir çok başarıya imza attık. Bu başarıların arkasında sponsorların öneminin çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

        Otyakmaz, son dönemlerde Türk futbolunun ekonomik krize girdiğini ve sponsorların değerinin bir kez daha arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "EMS Yapı ailesi bugün Türk futbolundaki sponsorluk eksikliğe rağmen elini taşın altına koyarak memleketlerinin takımı Sivasspor'a hem yönetici katkısında hem de ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla bu teklifimizi kabul etmiştir. Mermer ailesine bu hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum. Sivasspor ve EMS Yapı'yı bir araya getirerek ortaya önemli bir değer çıkartacağımızı düşünüyoruz. Bu birlikteliğin her iki camiaya da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

        Geçen sezonlarda Sivasspor'a sponsor olan Demir Grup'a teşekkür eden Otyakmaz, "En zor günlerimizde hep yanımızda oldular. İnşallah bundan sonra EMS Yapı Sivasspor büyük başarılara imza atar ve Sivaslı hemşehrilerimizi gururlandırır." diye konuştu.

        EMS Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mermer ise kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza atan Sivasspor'a sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Sivasspor Asbaşkanı ve EMS Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Mermer de ata topraklarının takımı Sivasspor'a sponsorluk desteği sağlamaktan son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Otyakmaz ve EMS Yapı yetkilileri sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

        İmza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve diğer il protokolü de katıldı.

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